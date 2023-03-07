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Giriş Tarihi: 8.3.2023

Depremzede esnafa 12 ay ödemesiz destek

Depremzede esnafa 12 ay ödemesiz destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnaf ve sanatkâra yönelik desteğin detayları şekillendi. Söz konusu destekten, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı, Sivas'ın Gürün ilçesindeki esnaf ve sanatkârı içine alacak şekilde genişletildi. Destek paketi, depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Buna göre, esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Kredi faiz oranı yüzde 7.5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak. Ödeme sıklığı,12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

31 ARALIK'TA SONA ERECEK
Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak. Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek. Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak. Esnaf ve sanatkârlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak. Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.

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Depremzede esnafa 12 ay ödemesiz destek
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