Depremzede esnafa 400 milyon TL destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkârlar için TESKOMB (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) kefaletiyle 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını söyledi. Bolat, "Yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkârlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Eximbank kanalıyla deprem bölgesinde ihracatçılara yönelik ihracat kredisi ve ihracat sigorta desteği çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bolat, "Halkbank kanalıyla da yüzde 50 faiz indirimli sübvansiyonlu olarak 2.2 milyar liralık finansman desteği sağlandı. TESKOMB ise Kahramanmaraş'a 1.2 milyar liralık yüzde 50 indirimli, yüzde 100 faiz indirimli kredi destekleri sağlandı" dedi. Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kısa çalışma ödeneği kapsamında bölgede yaklaşık 110 bin vatandaşa toplam 1 milyar TL, nakdi ücret desteği uygulamasıyla da 81 bin kişiye 695 milyon TL ödemede yapıldığı kaydedildi.