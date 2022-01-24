Depremzede genç mühendisler kendi şehirlerini inşa etti

DEPREMİ YAŞAYAN MÜHENDİS KONUTLARIN YAPIMINDA DA GÖREV ALDI
Elazığ deprem konutlarında görev alan genç mühendislerden Ömer Fevzi Sanac, "Deprem günü anneannemlere gitmiştik. İki tane hasta engelli teyzem var. Deprem anında onların yanında bu süreci geçirmek çok daha zordu benim için. Çünkü çaresizliği had safhada hissettik. Onları bir taraftan kucaklayıp o hengameden kurtarma, can havliyle dışarı kendini atma. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Nasip oldu depremden sonra da evlerde vatandaşlarımızın evlerinde yapım sürecinde, daire teslim aşamasında bulunma fırsatı bulduk. Depremi yaşayan biri olarak yapım sürecinde burada bulunmak hem gurur verici hem daha fazla vicdani sorumluluk yüklüyor" açıklamasında bulundu.
Malatya
'daki deprem konutlarında görev alan mühendis Kübra Görez ise, "2020 yılında talihsiz bir deprem yaşadık. Deprem anında bizler de buradaydık ve çok zor bir süreçti bizim için. Kış aylarında soğuk bir dönemde deprem yaşadık. Ardından depremin yaralarının sarılması için hızlı bir şekilde TOKİ
-AFAD
koordinasyonuyla inşa yapımına başlanıldı. Bizler de bunlarda rol aldık. Bundan gurur ve kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.