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Giriş Tarihi: 9.7.2024

Depremzede işletmelerin biriken vergi borcu silinsin

Depremzede işletmelerin biriken vergi borcu silinsin
Mücbir sebep dolayısıyla vergi borçlarının çığ gibi büyüdüğünü belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Biriken borçlar küçük ve orta ölçekli birçok firmayı iflasa sürükleyebilir. Bu nedenle yüzyılın felaketini yaşamış depremzede işletmelerimiz için radikal bir destek kararı alınarak, mücbir sebep uygulanan il ve ilçelerdeki firmaların biriken vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz" dedi. "21 metrekarede var olma mücadelesi veren binlerce firmamızın kazancı biriken vergi borçlarının çok altında." diyen Sadıkoğlu, "Mücbir sebep hali dolayısıyla vergiler ve SGK ödemeleri erteleniyor, ancak borçlar bir çığ gibi büyüyor. Devletimizin, deprem bölgesi için hayati önem arz eden talebimize olumlu karşılık vermesini bekliyoruz" dedi.
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Depremzede işletmelerin biriken vergi borcu silinsin
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