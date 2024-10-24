Depremzede kadınlar dijital eğitimle iş sahibi olacak

6 Şubat depreminin üzerinden geçen 20 ayda elbirliği ile yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. "Dijital Benim İşim" projesiyle 35 bin kadın kursiyere eğitim vererek, bu süreçte 43 milyon TL'yi aşkın sosyal değer elde eden Vodafone Vakfı da projenin yeni döneminin startını Adıyaman'da verdi. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı iş birliğiyle toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen projenin yeni döneminde deprem bölgesindeki 11 ilde eş zamanlı olarak dijital sınıflar açıldı. Söz konusu illerde 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Adıyaman'da açılan dijital sınıf deprem nedeniyle ağır travmalar yaşayan kadınlara umut olmuş durumda. Eğitimin kendileri için terapi olduğunu söyleyen kadınlar, "Burada aldığımız eğitimle, ürettiğimiz ürünleri dijital ortamda pazarlamayı öğreniyoruz. bu bizim için çok önemli" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, "Bugün açılışını yaptığımız dijital sınıflar, daha fazla kişinin dijital alanda yetkinlik kazanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi. Dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalıştıklarını söyleyen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise temel amaçlarının kadınları dijital dünyayla tanıştırarak onlara dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak olduğunu söyledi.