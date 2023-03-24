Depremzede KOBİ’lere sıfır faizli destek

KOSGEB, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu bölgelerde ekonomik ve sosyal hayatın hızla normale dönmesi amacıyla sıfır faizli Acil Destek Kredisi Programı başlattı. Program, deprem bölgesindeki 11 ilde bulunan ve afetten etkilenen yaklaşık 30 bin KOBİ'yi kapsıyor. Acil Destek Kredisi Programı'ndan faydalanacak işletmeler ilk 12 ay geri ödeme yapmayacak, ardından gelen 24 ayda ödemeler, 3'er aylık taksitler halinde gerçekleştirilecek. Programla 11 milyar liralık kredi hacmi ortaya çıkacak. Bu durumda işletmelerin kullanacağı faiz veya kâr payı maliyeti 3 milyar liraya ulaşacak. Bu finansman maliyetinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak yani program sıfır faizli olarak uygulanacak. Programdan işyerleri küçük sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) veya bunların dışındaki iş yeri kümelenmelerinde bulunan ve hasar görmüş KOBİ'ler faydalanabilecek. Mikro işletmeler 250 bin, küçük işletmeler 500 bin, orta ölçekli işletmeler de 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Hasar durumu ağır ve üstü olan işletmelerde bu limitler yüzde 50 artırılacak. Orta ölçekli bir işletme ağır hasarlıysa toplam kredi limiti 1.5 milyon liraya çıkacak.