Depremzede öğrenciler afet bölgesinde yenilenen okullar için sıra üretiyor

6 Şubat depreminde binası az hasar alan TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, afetzede akranlarının eğitimden geri kalmaması için yeniden üretime başladı.

Öğrenciler, bir yandan eğitimlerinin yanı sıra okullarındaki üretimleriyle kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Alan şefleri ve öğretmenlerin de destekleriyle okulda sıra üreten öğrenciler, öncelikli olarak deprem bölgesinde yenilenen okulların ihtiyacını karşılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, gazetecilere 6 Şubat'ta yaşanan felaketten toplumun her kesiminin özellikle de eğitim camiasının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Kahraman, deprem nedeniyle yıkılan okulların yerine yenilerinin hızla yapıldığını anlatarak, kentte eğitim öğretimin sorunsuz devam ettiğini ifade etti.

Kentteki okulların eksiklerini mesleki ve teknik lise öğrencilerince yapılan üretimle karşılamanın gayreti içerisinde olduklarını aktaran Kahraman, okulların mobilya başta olmak üzere birçok ihtiyacının meslek liseleri aracılığıyla karşıladıklarını bildirdi.

Kahraman, TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin malzemesini Bakanlığın göndererek yaptığı sıralardan geçen yıl 500 bin lira ciro elde ettiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"İlimizde 21 okul projesi kapsamında 492 dersliğin inşası devam ediyor. 6 Şubat depremlerinden sonra okullarımızın küçük onarımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Özellikle meslek liselerimizde, üretime ağırlık verdik. Öğrencilerimiz üreterek acılarını unutmaya çalıştılar. Bu kapsamda tüm meslek liselerimizin alanlarına göre üretim yapmalarını teşvik ettik. Kahramanmaraş genelinde 11 ilçede 58 mesleki ve teknik lisemiz var. Okullarımızda, kimya teknolojisi, sıhhi tesisat ve iklimlendirme, tekstil, mobilya iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, metal, elektrik ve elektronik, inşaat ve bilişim teknolojileri alanlarında ülke ekonomimize ciddi katkılar yapılıyor. İlimizdeki mesleki ve teknik liselerimizde 22 bin 318 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz hem kazanıyor hem de eğitim ve öğretimlerine devam ediyor."