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Giriş Tarihi: 2.6.2024

Depremzede öğrenciye motivasyon desteği

Depremzede öğrenciye motivasyon desteği
Türk Telekom ve Kızılay arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle, deprem bölgesindeki öğrenciler için eğitim ve teknoloji desteği devam ediyor. Türk Telekom'un teknoloji desteği sağladığı Kızılay 100.Yıl Kütüphaneleri'nde lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, sınav öncesi motivasyon desteği verildi. Bugün gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 8-9 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta motivasyon eğitimleri düzenlendi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'ye Değer anlayışıyla, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojimiz ve grup şirketlerimizden Sebit'in eğitim çözümleriyle destek sunduğumuz 100. Yıl Kütüphaneleri'nde sınav yolculuklarında öğrencilerin yanlarında olmayı hedefliyoruz. Bu projelerle, gençlerimizin eğitim hayatında daha güçlü adımlar atmalarını destekliyoruz" dedi.
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Depremzede öğrenciye motivasyon desteği
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