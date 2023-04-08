Depremzede üreticiye desteğimiz sürecek

AB segmenti ayakkabı ve deri giyim sektörünün önde gelen oyuncularından Derimod, depremzede tedarikçileri için kolları sıvadı. Kendilerine üretim yapan yaklaşık 20 firmanın depremden etkilendiğini bildiren Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, şunları kaydetti: "Onların yeniden üretime dönmesini önemsiyoruz. İleri vadeli alacağı olanlara süreyi beklemeden ödemelerini yaptık. Üretime bir an önce dönmeleri konusunda makine yatırımı desteği de dahil her türlü desteği veriyoruz." İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre adet satışlarını yüzde 10, cirolarını da yüzde 100'ün üzerinde artırdıkları bilgisini veren Zaim, bu yıl cirolarını 4 milyar liraya yaklaştırmayı hedeflediklerini söyledi.