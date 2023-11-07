Depremzede vatandaştan “Devletimizin sayesinde Antakya’mızı yeniden inşa edeceğiz” açıklaması

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok zarar gören Hatay'da hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmalarının büyük kısmı tamamlandı. Asrın felaketinin 9'uncu ayında enkaz kent Hatay'da TOKİ tarafından ihale edilen ve ihale aşamasında olan konut sayısı 34 bin 793'u buldu. TOKİ tarafından bölgeye 73 bin 710 afet konutunun yapımı planlanıyor. Hatay Valiliği koordinesinde AFAD tarafından il genelinde binlerce iş yeri yıkılan esnaf da prefabrik çarşılarda yeniden ticari hayatlarına başladılar. Enkazın kaldırılması ve afet konutlarının inşasını gören vatandaşlar, geleceğe umutla bakıyor.



"ŞEHRİN TEKRAR AYAĞA KALKACAĞINA DAİR UMUDUMUZ VAR"



Deprem çarşısında yeniden hayata tutunduğunu dile getiren Tünay Kutlu, "Hayata umutla tutunmak adına devletimizin bize yaptığı çarşıda, gayet güzel bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Enkazların kaldırılmasıyla şehrin tekrar ayağa kalkacağının umudu bile bize umut verici oluyor. Çünkü biz bu şehri bırakıp gitmek istemiyoruz" dedi.



"DEVLETİMİZİN SAYESİNDE ANTAKYA'MIZI YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"



Umudunu asla yitirmediğini ve Antakya'yı terk etmeyeceğinin altını çizen Sami Altınöz, "Umudun var olduğu yerde yaşam vardır. Devletimizin sayesinde Antakya'mızı yeniden inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaralarımız sarılıyor ve sarılacak. Antakya insanımızın yüzde 40'ı başka şehirlere gittiler. Konutlar yapıldıktan sonra insanlarımızın geri dönmesiyle Antakya, eski günlerine geri dönecek" şeklinde konuştu.



"BU ÇARŞININ YAPILMASI VE İNSANLARIN DÜKKANLARININ ANAHTARLARI OLUP DÜKKANLARI AÇMASI ÇOK GÜZEL"



Devletin yaptığı çarşıların çok iyi olduğunu söyleyen Cahit Güler ise, "Depremde iki dükkanım yıkıldı. Birkaç ay sonra bu çarşıda yerimizi açtık. Hataylılar umudunu kaybetmez, umudumuzu kaybedersek biz de biteriz. Bu çarşının yapılması ve insanların dükkanlarının anahtarları olup dükkanları açması çok güzel bir şey" diye konuştu.