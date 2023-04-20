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Giriş Tarihi: 20.4.2023 14:03 Son Güncelleme: 20.4.2023 15:13

Depremzedeler için başlatılan konutların inşası tüm hızıyla sürüyor

Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana’da depremzedeler için başlatılan konutların inşası tüm hızıyla devam ediyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremzedeler için başlatılan konutların inşası tüm hızıyla sürüyor

Asrın felaketinde depremden etkilenen Adana'da depremzedeler için başlatılan konutların inşası tüm hızıyla sürüyor. Çukurova ilçesindeki Şambayadı ile Sarıçam ilçesindeki Buruk mahallelerinde başlanan konutların inşası devam ediyor. İlk etapta 2 bin 200 konutun yapılmasının planlandığı kentte, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu arada Adana'da depremin ardından Valilik tarafından 22 Şubat'ta yapımı süren inşaat çalışmaları yeniden başladı. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, depremin ardından Adana'da inşaatların durdurulmasının doğru olduğunu belirterek, "Valiliğimiz bu konuda önlem aldı ve inşaatların incelenmesine karar verdi. Bizim için de maddi kayıptan ziyade can kaybı daha önemli olduğu için bütün yapımı devam eden inşaatlar tek tek incelendi ve raporlar tutuldu. Raporları tutulan inşaatlara başlandı" dedi.

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Depremzedeler için başlatılan konutların inşası tüm hızıyla sürüyor
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