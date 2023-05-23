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Giriş Tarihi: 23.5.2023 14:41

Depremzedeler için çelik köy evleri yükseliyor!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar köyünde çoğu ev yıkılmış ve ağır hasar görmüştü. Depremin ardından Atalar köyünde, inşa edilen ikinci tip köy evleri, ileri yapı ve üstün güvenlik teknolojisiyle hafif çelikten yapılıyor.

Depremzedeler için çelik köy evleri yükseliyor!

Depremde yarısı yıkılan ve ağır hasar gören Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Atalar köyünde, radye temel üzerine ileri yapı teknolojisiyle inşa edilen, 117 metrekare oturum alanına sahip 3+1 köy evleri, üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle afetzedelere güvenli yaşam imkanı sunacak.

Atalar köyünde yapımına 1 Nisan'da başlanan 246 hafif çelik konstrüksiyonlu köy evinden bir kısmının inşaatı sürüyor. Evlerden ikisi tamamlanma aşamasına geldi.

1 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Çalışmaların aralıksız sürdüğü Atalar köyü bölgesinde temelİne betonu dökülen köy evlerinden 5'i 1 ay içinde tamamlanacak.

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Depremzedeler için çelik köy evleri yükseliyor!
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