Depremzedelerden Başkan Erdoğan’a teşekkür

ResmiGazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile desteklerin artırılması, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen ve binin üzerinde binanın ağır hasar aldığı için yıkılmasına neden olan deprem sonrası evlerini kaybeden depremzedeler tarafından memnuniyetle karşılandı. İzmirli depremzedelerin örgütlü olduğu İZDEDA Derneği Başkanı Haydar Özkan karardan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Özkan, kentsel dönüşümle ilgili bu kararın İzmir'de yaşanan depremde evleri ağır, ortak ve az hasar görenler ile hasar görmese bile risk analiz sonucu binaları riskli çıkanları ilgilendirdiğini söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a teşekkür eden Özkan, "Bu bizim için şu anda yani 24 ayda aldığımız en güzel haber. Üyelerimiz mutlu" ifadelerini kullandı.