Depremzedelere 100 bin yatak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otellerin depremzedelerin kullanımına açılmaya başlandığına ilişkin açıklamasının ardından ülke genelindeki otelciler de birlik olarak kapasitelerinin tamamına yakınını depremzedelere tahsis etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece Antalya bölgesinde 50 bin yatak bu amaçla hazırlanmıştır" derken, 50 bin yatak da diğer iller tarafından hazırlandı.Türkiye'deki otelciler deprem felaketi nedeniyle adeta seferberlik ilan ederken, tüm kapasitelerini depremzedelere açtı. Antalya, İstanbul, Ankara, Mersin ve İzmir başta olmak üzere Türkiye geneli bütün oteller boş bulunan kapasiteleri depremzedelerin konaklaması için hizmete açarken, valilikler tarafından yönlendirilen depremzedeler misafir edilmeye başlandı. Şu an itibarıyla 100 bine yakın yatak depremzedeler için hazırlandı. Tatil sezonu olmaması nedeniyle sahildeki pek çok otelin hala kapalı olduğuna dikkat çeken sektör yetkilileri, "Yalnızca Antalya'da 2 bin 200 konaklama tesisi ile yaklaşık 700 bin yatak kapasitesi bulunuyor Bu sebeple süratle sahil kesimi ve tatil beldelerindeki oteller hizmete açtırılarak depremzedeler buralara aktarılmalı. Buraların elektrik ve doğalgaz gibi enerji ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalı" değerlendirmesinde bulundu.Şehir merkezlerindeki otellerin depremzedenin yanı sıra normal vatandaşları da ağırlamakla yükümlü olduğunu anlatan turizmciler, "Şu an şehir merkezlerindeki otelcilerimiz tabi ki kazanç düşünmüyor. Hatta elindeki hazır müşteri için ayırdığı odaları da tahsis ederek kazancını da paylaşıyor. Böylesi bir dönemde hepimizin tek yürek olması gerekiyor" dedi.Otelcilerin kendi öz kaynakları ile depremzedeleri 15-30 gün misafir edebileceğini anlatan Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği yetkilileri, "Sahildeki boş oteller açılarak ve yardımlar oralara kaydırılarak geçiş süreci hızlandırılabilir. Gün birlik olma günü. Ben de 4 otelimi depremzedeler için açtım. Maddi ve manevi her türlü devletimizin yanındayız. Allah ülkemiz ve halkımızı korusun" diye konuştu.