DEPSAŞ, Diyarbakır’da elektrik faturalarının zamlı kesildiği iddialarını yalanladı

DEPSAŞ, bazı basın yayın organlarında afet bölgesi ilan edilen 10 ilde elektrik, su ve doğalgaz faturalarının 3 ay erteleneceği belirtilmesine rağmen, Diyarbakır'da depremzede vatandaşlara zamlı elektrik faturası gönderildiği iddialarıyla ilgili açıklama yayımladı.

"SON FATURALANDIRMA SÜRESİ 45 GÜNE KADAR UZAMIŞTIR"

Açıklamada, "Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği" gereğince elektrik faturalarının, olağan koşullarda 30-35 günde bir okunduğuna dikkat çekilerek, "Deprem felaketi gibi yaşadığımız mücbir sebepten ötürü sorumluluk bölgemizde yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son faturalandırma süresi 45 güne kadar uzamıştır. Bir yandan deprem felaketine uğrayan vatandaşlarımız için yapılan çalışmalara destek olurken, diğer taraftan bu iki ilimizdeki abonelerden Müşteri Memnuniyet Merkezi'ne gelen faturalandırma talepleri, hassasiyetle irdelenmiş ve konu ilgili mercilere iletilmiştir" denildi.

Birim fiyatta herhangi bir artış veya zamlı tarife uygulanmasının söz konusu olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Abonelerin kullanım gün sayısına bağlı tüketimi arttığından faturalarında da buna bağlı artış yaşansa da 'ulusal tarife' uygulandığı için abonelerin tüketimine ait birim fiyatta buna bağlı herhangi bir artış veya zamlı tarife uygulanması söz konusu değildir. Tüketim gün sayısı ne olursa olsun günlük 8 kilowatt (Kwh) ve altındaki tüketimler daha önceden de olduğu gibi 1. kademeden yani ucuz tarifeden hesaplanmakta, günlük 8 Kwh üzerindeki tüketimler ise 2. kademeden faturalandırılmaktadır. Diğer bir ifade ile 30 gün içerisinde okunan faturalar 30x8=240 Kwh'lik tüketim indirimden faydalanırken, 45 günlük okunan faturada 45x8=360 Kwh'lik kısım 1. kademeden faturalanıp geri kalan kısım var ise 2. kademeden faturalandırılmaktadır. Bu sebeple herhangi bir hak kaybı ve mağduriyet yaşanmamaktadır."

Faturaların doğruluğunun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) internet sayfasında "Fatura Hesaplama Modülü" üzerinden tüketilen enerji miktarları "Kwh" cinsinden girilerek kontroller yapılabildiği belirtilen açıklamada, "Deprem nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler günlük olarak sisteme işlenmekte ve buralarda herhangi bir okuma yapılmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.