DEPSAŞ enerji sürdürülebilir tarım projeleriyle 123 bin çiftçiye destek sağlıyor

Görevli tedarik şirketi statüsüyle Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 69 hizmet lokasyonu ile 2.2 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti veren DEPSAŞ Enerji, Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısıyla bölgenin elektrik enerjisi tüketimini gözler önüne serdi.

DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yoğun elektrik tüketiminin etkileri ile bölgedeki sürdürülebilir tarım yöntemlerinin önemine ilişkin bilgiler verdi. Türkiye'de tüketilen elektriğin yüzde 5'inin DEPSAŞ Enerji'nin hizmet sahasında yer aldığının altını çizen Karagüzel, "69 hizmet lokasyonu ile 2.2 milyon müşteriye elektrik perakende satış hizmeti veriyoruz. 2022 yılsonu itibarıyla toplam 476 çalışanımızla, 6 il 59 ilçede, 69 şube ve 14 bin metrekare alanda müşterilerimizle buluşuyoruz. DEPSAŞ olarak Türkiye'de elektriğin yüzde 5'ini yönetiyoruz" dedi.

"TARIMDA VERİMLİLİK, ENERJİDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE ORANTILI"

DEPSAŞ Enerji'nin hizmet verdiği illerde 16 milyon dekar ekili tarımsal alanda, 123 bin kayıtlı çiftçinin üretim yaptığını ifade eden Karagüzel şöyle konuştu: "Çiftçilerimizin yaklaşık 65 bini tarımsal faaliyetlerini sulama yaparak sürdürüyor. Sulanan 8 milyon dekar alanın 5.6 milyon dekarında elektrik enerjisi kullanılarak üretim yapılıyor. Sulama birlikleri sahalarında ekilen alanın yaklaşık yüzde 65'i (1.7 Milyon dekar) elektrik enerjisi kullanılarak sulanıyor. 150 metre ile 750 metre arasındaki yük derinliklerinden elektrikle suyun çekilmesi, çiftçinin giderlerinde önemli bir kalemi oluşturuyor. Türkiye'de elektrik enerjisi ile tarımsal sulamanın yaklaşık yarısı, faaliyet gösterdiğimiz bölgede gerçekleştiği için ortaya büyük bir enerji tüketimi çıkmış oluyor. Ayrıca ülkemizin yer altı sularını bu türden efektif olmayan yöntemlerle kullanmak kuraklık tehlikesini gündeme getiriyor" şeklinde konuştu.

"ÇİFTÇİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

DEPSAŞ Enerji'nin tarımda enerjinin verimli kullanılması ve enerji tasarrufuna yönelik yürüttüğü çalışmalara ile çözüm önerilerine değinen Karagüzel, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortaklaşa yürüttüğümüz projelerle çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz. Tarım bakanlığı tarafından yürütülen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ürün ve faaliyetlerini kayıt altına alınmakta. ÇKS ye kayıtlı çiftçilerin tarımsal sulamada kullandıkları elektrik masrafını yüzde 35'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sübvanse ediliyor. Çiftçilerimizle iyi diyaloglar kurmaya özen gösteriyor, bu konuda oluşturduğumuz diyalog ekiplerimizle hareket ediyoruz. Bu kapsamda çiftçilerin içerisindeki kanaat önderleri ve büyük üretim gerçekleştiren çiftçilerimizle de diyalog halindeyiz" dedi.

FATURALANDIRMALAR ULUSAL TARİFEYE GÖRE YAPILIYOR

Karagüzel, yaşanan depremin ardından faturalandırma süreçlerine de açıklık getirerek, "Öncelikle bu kadar büyük bir afetin sonrasında etkilenen tüm illerdeki vatandaşlarımıza destek olmak en önemli önceliğimiz haline geldi. Elektrik faturaları normal şartlarda 25-35 günde bir okunurken deprem sonrasında bu süre 45-50 günlere uzadı. Abonelerimize ekstra bir ödeme söz konusu olmadı. Zira Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereğince faturalandırma yapmaktayız. Kullanım günündeki artışa bağlı olarak faturalarda bir artış yaşansa da 'ulusal tarife' uygulandı" dedi.

KAYIP KAÇAK YÜZDE 43'E KADAR DÜŞÜRÜLDÜ

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 2013'ten bu yana, büyük kısmı şebeke yenileme ve güçlendirmeye yönelik harcamalar olmak üzere toplam 19,4 milyar TL yatırıma imza attıklarını söyledi. Kişi başı tüketimde Türkiye'de bir abonmanın ortalama yıllık tüketimi 4.500 KW iken Dicle Elektrik'in bölgesinde bu oranın 11 bin 500 KW olduğunu ve diğer bölge abonelerinden 2,5 kat fazla bir elektrik tüketimine denk geldiğini belirten Arvas, "Biz enerji dağıtımımızı şehir ve ilçe merkezleri, kırsal alanlar ve tarımsal sulama alanları olmak üzere 3 alanda ele alıyoruz. Bu kırılımda il ve ilçe merkezlerinde kayıp kaçak oranı yüzde 30'un altında. Kırsalda ise yüzde 75-80'in üzerinde, tarımsal sulama alanlarında ise yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor. Ayrıca Türkiye'deki tarımsal sulama alanlarının yarısı bizim bölgemizde bulunuyor ve tüketimin önemli miktarı buraya gidiyor. Ülkemizdeki genel duruma baktığımızda ise kayıp kaçak oranı yüzde 13'ün altında. Geçtiğimiz yılı, dağıtım şebekemizde 23 milyar kilowat saat enerjiyle kapattık ve bu yıl 30 milyarın geçileceğini öngörüyoruz. 2013 yılında yüzde 76'lık kayıp kaçak oranıyla devraldığımız şirketimizde bugün bu oranı yüzde 43'e kadar düşürdük. Akıllı şebeke dönüşümü ile toplamda 11 bin 400 MWH kaçak elektrik tüketiminin önüne geçtik. Böylece tüketimde tasarruf sağlamanın yanında ülkenin kaynaklarının etkin kullanılmasına ve ekonomiye doğrudan katkı sağladık. Ekonomiye toplam katkı 10 yılda 28 Milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.