Derecik Gümrük Kapısı’nın açılması için çalışmalar devam ediyor

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki sınır kapısının açılışı için ekipler gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

"Derecik Gümrük Kapısı" tabelası asılırken, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü anlatan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Şu an Derecik ilçemizin açılacak olan kapısının tam geçiş noktasındayız. Burası inşallah kısa bir zamanda vatandaşın hem geliş ve geçişi hem de ticari kapısı olacak. Bu kapı, yıllardan beri bölge halkının bir beklentisiydi. Hakkari genelinde özellikle Şemdinli ve Derecik ilçemizin Irak'la yüzde 90 akraba bağı olan aileler var.