Deri sektörü ihracatı ocakta yüzde 21,5 arttı

Deri ve deri mamulleri sektörü, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5'lik artışla 133,3 milyon dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin TİM verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay en fazla deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirilen ilk 3 ülke Almanya, Rusya ve İtalya oldu. Almanya'ya yüzde 24,2 artışla 12,8 milyon dolar, Rusya'ya yüzde 21,4 artışla 10,8 milyon dolar ve İtalya'ya yüzde 71,4 artışla 9,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 133,3 milyon dolarlık ihracat ile ocak ayında ve tüm zamanların en yüksek ikinci seviyesine ulaştıklarını bildirdi.

Şenocak, geçen ay OECD ülkelerine ihracatın 2021'in aynı ayına göre yüzde 32,8 artışla 70,6 milyon dolar olduğunu belirterek, "AB ülkelerine ise yüzde 37'lik artışla 59,2 milyon dolarlık ihracat sağladık. En çok ihracat artışı yaşadığımız ülke ise yüzde 648,3 artış ve 2,3 milyon dolarla Ürdün oldu." dedi.

Ayakkabının, 81 milyon dolarlık ihracat ile ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektör olduğunu vurgulayan Şenocak, "Ayakkabı sektöründe ihracat değeri olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7'lik artış yakaladık ve yine ayakkabıda tüm zamanların en yüksek ikinci ihracat değeri kaydedildi." diye konuştu.

SARACİYE İHRACATINDA TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK İHRACAT DEĞERİ

Mustafa Şenocak, alt ürün gruplarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Saraciye alt ürün grubunda yüzde 36,1 artışla 20,4 milyon dolarlık ihracat, yarı işlenmiş & bitmiş deri ve işlenmiş kürk alt ürün grubunda yüzde 54,2 artışla 19,8 milyon dolarlık ihracat, deri ve kürk giyim alt ürün grubunda yüzde 0,1 düşüşle 12 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu rakamlar doğrultusunda saraciye ihracatımızda da bugüne kadarki en yüksek ihracat değerine ulaştık.

Deri ve deri mamullerinde geçen ay değer bazında ihracat artışımız yüzde 21,5 olmuşken, miktar bazında ihracat artışımız yüzde 12,6 oldu. Değer bazındaki ihracat artışının miktar bazındaki ihracat artışından fazla olması sektörümüzün katma değerli ürün üretiminin arttığının da bir göstergesidir."

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de dünya genelinde artan enerji ve deri özelinde ham madde fiyat artışlarından kaynaklı olarak deri sektörünün ocak ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5'lik artış yakaladığını kaydetti.

Gözmen, "Ülke ihracatını destekleyen sektörlerin başında gelen deri sektörümüzde oluşan yüzde 20-30 bandındaki bu artışın beklentilerimiz içerisinde olduğunu ama hedefimizin ihracatımızı maliyet artışlarından kaynaklı olmadan kilo bazında ve satış adedi olarak gerçekleştirmek yönünde olduğunu vurgulayabilirim." dedi.