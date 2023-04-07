Deri ve Kürk Konfeksiyonu ihracatı 37,5 milyon dolara ulaştı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, deri sektöründe ihracat 2023 yılı ilk 3 ayında rekor seviyeye ulaştı. Deri ve Deri Mamulleri sektörünün 2023 Ocak-Mart dönemi ihracatı yüzde 13,7 artışla toplamda 570,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Alt sektörlere bakıldığında; Ayakkabı yüzde 20'lik artışla 392,2 milyon dolar, Saraciye yüzde 8,7'lik artışla 82 milyon dolar, Mamul Deri ve Kürk yüzde 15'lik azalışla 58,2 milyon dolar, Deri ve Kürk Konfeksiyon ise yüzde 24,5'lik artışla 37,5 milyon dolarlık ihracat değerlerine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Gözmen, Deri ve Kürk Konfeksiyon sektörünün geçen yılın ilk 3 ayına oranla yüzde 24'lük rekorla en fazla artış gerçekleştiren sektör olduğunu ifade ederek, "Bu artışın daha fazla olmasını pandemi sonrasında bekliyorduk. Ancak Çin faktörünün ortaya çıkması, çok kırıcı fiyatlarla agresif bir şekilde dünya piyasasına girişi planları alt üst etti. Sektör olarak, Çinlilerle rekabet edebilir boyutlarda çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deri sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan ve 17 ülkeden 1200'ün üzerinde yabancı alıcının ağırlanacağı Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı 2023 için geri sayımın başladığını hatırlatan Gözmen, şunları kaydetti:

"Bizim beklentilerimiz pandemi sonrası talebi karşılayamama yönünde gidiyordu. Fakat döviz kurunun çok düşük kalması, enflasyon oranı, işçilik ve enerji maliyetlerinin artması bizim rekabet etme şansımızı azaltıyor. Enerji bizim deri konfeksiyon sektöründe maliyetlerimiz içerisinde yüzde 5'lik bir kısıma tekabül ediyor. Tabakhaneler bölümünde bu oran yüzde 20-30'lara kadar çıkıyor.

Enerji fiyatlarında yapılan indirim elbette üründe bir rahatlama sağlayacak ama işçilik ücretlerinin çok ciddi şekilde artması, enflasyon oranının hala yüksek seyretmesi rekabetçi bir şekilde ihracat piyasalarını açmamızı engelliyor."

Gözmen, sektörün en önemli pazarının Rusya olduğunu bildirerek, "Rusya pazarından geçen yıl ciddi bir artış bekliyorduk. Fakat savaşın çıkmasıyla ana pazarımızdaki daralmadan dolayı geçen yıl gerekli artışı sağlayamadık. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2022'yi yüzde 17-18 artışla kapattık." şeklinde konuştu.

Pandemi sonrası döviz kurlarının beklentilerin altında seyretmesiyle, talebin beklentilerin altında kaldığını anlatan Gözmen, "Şu an itibarıyla 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Deri konfeksiyon ticaretinin merkezi Zeytinburnu'nda kümelenmiş olan dericilerden, ufak KOBİ'lerden oluşuyor. Dernek olarak asıl amacımız, bu KOBİ'leri birebir müşterilerle karşılaştırmak.

Bu birlikteliği de Antalya fuarlarıyla sağlıyoruz. Sektörün toplam ticaretinin aşağı yukarı üçte ikisi Antalya'da gerçekleştirdiğimiz iki fuardan geçiyor. Yani, 12 ay boyunca yaptığımız ticaretin üçte ikisi bu fuarlara gelen müşterilerden ediniliyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl, Antalya Leather&Fur Fashion Fuarı'nın 10'uncusunun düzenleneceğinin bilgisini veren Gözmen, "2015 uçak kriziyle başladığımız bu fuar modeli ile katılımcı sayısını her yıl artırarak 72'ye çıkardık. Yurt dışından 17'ye yakın ülkeden ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu sayı, her yıl değişik ülkelerin katılımıyla artarak devam ediyor. Bu yıl ABD'den ve Avrupa'dan beklentilerimiz var.

Rusya bölgesi bizim vazgeçilmez partnerimiz, hiçbir koşulda birbirimizden vazgeçmiyoruz. Türki Cumhuriyetleri'yle beraber yakın bölgelerden İsrail, Yunanistan gibi farklı ülkeleri de ağırlayacağız" yorumunu yaptı.

Gözmen, 18-21 Mayıs'ta düzenlenecek fuara, 17 ülkeden 1200'ün üzerinde alıcının geleceğini vurgulayarak, "Tek pazar olan Rusya, tek pazar olmaktan çıktı. Son dönemlerde en hızlı gelişen pazarlar içerisinde Amerika var. Amerika ve Rusya ihracatları eşit seviyede şu an. Ama, Amerika'daki potansiyeli daha fazla görüyoruz. İstikrarlı pazarlarla, istikrarlı büyüme hedefimiz var. Deri sektörünün her yıl yüzde 10-15 arası bir büyümeyle devam edeceğini düşünüyorum." dedi.