Derimod ciro hedefini yüzde 100 büyüttü

TÜRK perakende sektörü de altın çağını yaşarken, firmalardan ardı ardına yılsonu hedeflerini revize haberleri geliyor. Sektörün köklü markalarından Derimod da yıla 1 milyar TL ile başladığı ciro hedefini 2 milyar olarak revize etti. Adet ve satışlarda çok başarılı bir dokuz ayı geride bıraktıklarını Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, hem yerli müşteriden hem de yabancı turistlerden yoğun bir talep geldiğini anlattı. Zaim, "Ayakkabı adet satışlarımızda yüzde 25 artışla yılsonunda 2.5 milyona ulaşacağız. 2023 hedefimizi bir yıl önceden yakalayacağız" dedi. Derimod'un yurtdışına açılma planına ise geçtiğimiz hafta Almanya ile start verdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zaim ise dünya markası olmak için markayı önce Avrupa'ya kabul ettirmek gerektiğine vurgu yaptı.