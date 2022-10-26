Derin likidite ağı WOO Network, WOOTR ile Türkiye’de

WOO Network hakkında;

WOO Network, trader'lara, borsalara, kurumlara ve DeFi platformlarına geniş hacimli likiditeye kolay erişim imkânını "0 komisyon" fırsatı ile sağlayan derin bir likidite ağıdır. WOO Network, küresel borsalarda günde 5 milyar doların üzerinde işlem hacmi sağlayan, kripto para piyasasındaki en büyük firmalardan biri olan Kronos Research tarafından 2019 yılında kurulmuştur. Kurucuları Jack Tan ve Mark Pimentel'dir.

WOO Network çatısı altında;

"0 komisyon" ücreti ve derin likidite ile spot, türev piyasalarında ayrıcalıklı trade deneyimi elde edebileceğiniz kripto para borsası WOO X,

Doğrudan Türk Lirası yatırıp çekebileceğiniz, sunucuları Türkiye'de bulunan kripto para borsası WOOTR ; WOO X ve WOOTR'nin kendine ait token'ı olan WOO Token, Merkeziyetsiz finans protokolü WOOFİ ve merkeziyetsiz yönetişim organı WOO DAO bulunur.

WOO Network Türkiye: WOOTR

WOO Network, merkezi kripto para alım/satım platformu WOOTR'yi Temmuz 2022 itibarıyla hizmete sunmuştur. WOOTR, WOO Network'ün globalde kullanıcılarına sağladığı iş modeli olan "0 komisyon ücreti" ile işlem avantajını Türkiye'deki kripto para ekosistemi ile tanıştırmıştır.

Siz de "0 komisyon" derin likidite ve kişiselleştirilebilir arayüzlerle ayrıcalıklı bir kripto para alım / satım deneyimi yaşamak için WOOTR'yi ziyaret edebilirsiniz.

WOOTR, Müşterilerinin Varlıklarını ve Bilgilerini Türkiye'de Saklıyor

WOOTR, şirket sunucularını Türkiye'de kurarak, Türkiye'deki kripto para borsaları arasında şirket müşterilerinin kişisel verilerini ve varlıklarını koruma sorumluluklarını yerine getiren ilk yabancı kripto para platformu oldu. WOOTR, şirket sunucularının Türkiye'de olması sayesinde müşterilerinin işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir.

WOO Network Kullanıcılarına Nasıl "0 Komisyon Ücreti" Sağlar?

WOO X ve WOOTR yüksek frekanslı trade (HFT) şirketi Kronos Research tarafından inkübe edilmiş kripto para alım/satım platformlarıdır.

WOO Network Kronos Research ile Payment for Order Flow (İşlem Akış Modeli) iş modeli ile çalışır. Kronos Research piyasa yapıcı olarak kripto para piyasasındaki günlük işlem hacminin büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir. Kronos Research'e piyasa yapıcılığı işlemlerini gerçekleştirebilmek için gerekli likiditeyi WOO Network sağlar. Kronos Research piyasa yapıcılığından elde ettiği gelirin bir kısmını, WOO Network'e "gelir paylaşımı" olarak aktarır. Kronos Research'e sağladığı likidite ile ana gelirini elde eden WOO Network, sahip olduğu WOO X ve WOOTR borsalarında kullanıcılarına 0 komisyonla alım/satım işlemi yapma imkanı sunuyor.

WOOTR kullanıcıları 1800 WOO Token'ı "WOO Kilitleme" ekranı üzerinde kilitleyerek, WOO X kullanıcıları ise 1800 WOO Token stake ederek tüm işlem çiftlerinde piyasa yapıcı ve piyasa alıcı emirlerde "0 komisyon ücreti" ile alım satım işlemi gerçekleştirebilirler. 1800'den daha fazla WOO Token'ın kilitlenmesi veya stake edilmesi durumunda ise alıcı işlemlerde negatif komisyon ücreti dahi uygulanabilmektedir. WOOTR kilitleme programı ve komisyon oranları:

WOO Token

WOO Network kripto para borsalarına (WOO X ve WOOTR) ait borsa token'idir. WOO Token'in arzı 3.000.000.000 (3 milyar) adet ile sınırlıdır.

Detaylar: https://www.coingecko.com/tr/coins/woo-network

WOO Token, WOO Network'ün CeFi ve DeFi ürün ve hizmetlerine çeşitli stake, indirim, verim ve yönetişim araçları sağlamaktadır. Her ay WOO Network'ün hizmetlerinden elde edilen gelirin %50'si, serbest piyasada WOO Token alınmak üzere kullanılır. Alınan WOO Token "burn" yani yakma mekanizmasına alınarak yakılmaktadır. Bu burn mekanizması ile, WOO Token arzının deflasyonist olması yani arzının azalması sağlanmaktadır.

WOOTR Kurumsal Hizmetler

WOOTR, trader'ların, kurumsal şirketlerin ve yatırımcıların kripto para alım/satım işlemlerinin "0 komisyon" ya da daha düşük komisyon ücretleri ile gerçekleştirmesini sağlar.

WOOTR müşterilerine sağladığı kripto para alım/satım hizmetinin yanında kurumsal müşterilere yönelik OTC işlem hizmeti, saklama hizmeti, piyasa yapıcılığı, kurumsal müşteri yöneticiliği işlemleri, ICO ve IEO danışmanlık hizmetleri ve global kripto para borsalarında listeleme hizmeti sunmaktadır. Ayrıntılı bir görüşme için bd-turkey@woo.network e-mailine ve WOOTR müşteri hizmetlerine ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

WOOTR Ekibi

WOO Network, Türkiye'deki faaliyetlerine resmi olarak Aralık 2021'de başladı. WOOTR, Türklerden oluşan yönetim ve yazılım ekibi ile faaliyetlerine başladı. WOOTR çatısı altında, Araştırma & İş Geliştirme, Bilgi Teknolojileri, Hazine & Operasyon, Hukuk & Uyum, Muhasebe & Finans, Müşteri Destek, İnsan Kaynakları ve Pazarlama departmanları bulunmaktadır.

WOOTR organizasyon yapısının başındaki Ali Buğra Gökağaçlı, daha önce Garanti BBVA Yatırım, Bitpanda ve Rain gibi şirketlerde profesyonel geçmişe sahip, hukuk geçmişi olan bir isimdir. Yönetim katında ise Binance, Citi, Türkiye İş Bankası, TEB, Ernst&Young, Turkcell gibi köklü kuruluşlarda görev almış üst düzey yöneticiler yer almaktadır.



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