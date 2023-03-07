Dermatolog Dr. Mustafa Tümtürk: Saç ekimi kabusunuz olmasın

Son dönemlerde özellikle Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Arap Yarımadası'ndan daha sık olmak üzere dünyanın her yerinden yoğun bir şekilde hasta gelmesine rağmen, hastane dışında ruhsatı olmayan yerlerde ve ehliyeti olmayan kişiler tarafından yapılan saç ekimi uygulamaları sonrası gelişen komplikasyonların ve başarısız uygulamaların arttığını belirten Dr. Mustafa Tümtürk, başarısız uygulamaların Türkiye'nin imajını kötü etkilediğinin altını çizdi.

KLİNİK SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ

Klinik seçiminin önemine dikkat çeken Dr. Tümtürk, "T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 54567092 sayılı Saç Ekim Uygulamaları Konulu yazısında da belirttiği gibi bu özellikli işlemin deri ve zührevi hastalıkları uzmanı tarafından yapılması gereken bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Maalesef ülkemizde kazanç elde etmek için merdiven altı diye tabir ettiğimiz birçok ruhsatsız yerde, hijyen kurallarına aykırı ve ehliyeti olmayan kişiler tarafından bu işlemler yapılmaktadır. Bu yüzden hastalar klinik tercihlerini yaparken kendi sağlıkları açısından bu konuya özen göstermeleri gerekmektedir." dedi.

ÖNCE MUAYENE SONRA OPERASYON

Alanında uzman hekimler tarafından gerçekleştirilmeyen operasyonları yapan kişilerin başarısız olmasının en büyük sebebinin muayene yapılmadan saç ekimi işlemine geçilmesi olduğunu söyleyen Dr. Tümtürk, "Sağlıklı bir saç ekimi uygulaması öncesinde gelen hasta dermatoloji uzmanı tarafından muayene edilir. Saç dökülmesinin tipi tayin edilir, tetkikler istenir. Herhangi bir saç hastalığı olup olmadığı ve sonrasında da saç ekimine ihtiyacı olup olmadığı tespit edilir. Dermatoloğun yaptığı tetkikler sonucu demir eksikliği ya da vitamin eksikliği gibi ailesel ve hormonal olmayan bir saç dökülmesi düşünürse, bu eksikliklerin takviyesi yapılır ve buna ek olarak PRP ve mezoterapi gibi lokal uygulamalarla hasta tedavi edilir. Sonrasında ise saç ekimi uygulaması yapılarak tam bir sonuca ulaşılabilir. Ailesel, hormonal ya da yaşa bağlı görülen saç dökülmelerinde ise genellikle saç ekimine karar verilir ve hastalara gerekli tahliller yapıldıktan sonra saç ekimi uygulaması planlanır." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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