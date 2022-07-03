Derya’nın inşası tüm hızıyla devam ediyor





DENİZDE İKMAL MUHAREBE DESTEK GEMİSİ DERYA



Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje çerçevesinde Yalova'daki Sefine Tersanesi tarafından inşa faaliyetleri devam eden Derya'nın 2023 yılında envantere girmesi planlanıyor. Derya ile elde edilecek kazanımlar arasında yüzer birliklerin helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerini denizde ikmal yöntemi ile süratli bir şekilde yapmak, gemilerde bulunan insanlı ve insansız su üstü ve sualtı araçlarının, helikopterlerin ve İHA'ların belirli seviyede bakım ve onarımlarının yapılmasına destek sağlamak gibi özellikler bulunuyor. Öte yandan denizde ikmal muharebe destek gemisi Derya, 199.9 metre uzunluğa ve 24.4 metre genişliğe sahip. Geminin deplasman ağırlığı 26 bin ton iken hızı ise 24 knot seviyelerine ulaşabiliyor.