Desa’dan İtalya’da satın alma hamlesi

DESA İtalya'da kiraladığı üretim tesisini satın almak istiyor. Şirketin ağustos ayında İtalya'da kiraladığı üretim tesisini satın almak için tam yetki kararı verildiği belirtildi. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin 25 Kasım tarihli yönetim kurulu kararı ile İtalya'da kiralık olarak sahip olunan tesisin satın alınması için Genel Müdür Burak Çelet'e tam yetki verildiği belirtildi. Desa söz konusu üretim tesisini lüks segment markalarla iş ilişkisini geliştirmek amacıyla 2 Ağustos 2022 tarihinde kiralamıştı.