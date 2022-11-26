Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Desa’dan İtalya’da satın alma hamlesi
Giriş Tarihi: 26.11.2022

Desa’dan İtalya’da satın alma hamlesi

Desa’dan İtalya’da satın alma hamlesi
DESA İtalya'da kiraladığı üretim tesisini satın almak istiyor. Şirketin ağustos ayında İtalya'da kiraladığı üretim tesisini satın almak için tam yetki kararı verildiği belirtildi. Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin 25 Kasım tarihli yönetim kurulu kararı ile İtalya'da kiralık olarak sahip olunan tesisin satın alınması için Genel Müdür Burak Çelet'e tam yetki verildiği belirtildi. Desa söz konusu üretim tesisini lüks segment markalarla iş ilişkisini geliştirmek amacıyla 2 Ağustos 2022 tarihinde kiralamıştı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Desa’dan İtalya’da satın alma hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA