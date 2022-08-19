Destekler arttı kapsam genişledi! İhracatta atılım zamanı





FUARLAR DESTEKLENECEK

Tüm destek unsurlarında hedef ülkelere yönelik destek oranları ilave 25 puana kadar artırıldı. Yurtdışı fuar katılımcılarına fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli olması halinde 150 bin lirayı, sektörel nitelikli olması halinde 250 bin lirayı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yurtdışı prestijli fuarlardan biri olması halinde 750 bin lirayı geçemeyecek. Yurtdışı fuar organizatör tanıtım faaliyetleri ile ikili iş görüşmesi faaliyeti toplamda 2 milyon liraya kadar desteklenecek. Ayrıca yurtiçi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri 80 bin liraya kadar desteklenecek.