Deutsche Bank’a kara para baskını

ALMANYA'NIN en büyük bankalarından Deutshce Bank'a baskın düzenlendi. Baskına, savcılığın yanı sıra Federal Mali Denetleme Kurumu (Bafin) ve Federal Suç Dairesi'nde görevli polisler katıldı. Banka açıklamasında baskının, kara para aklamaya işaret eden şüpheli faaliyet raporlarıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Son yıllarda, Deutsche Bank, kara para aklamayla mücadelede yetersiz olması nedeniyle düzenleyiciler tarafından sürekli olarak baskı görüyor. Bir yıl önce BaFin, Deutsche Bank'a bu alandaki kontrollerini düzeltmesini istedi. Banka Kasım 2018'de de kara para aklama iddiasıyla aranmıştı.