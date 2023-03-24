Deutsche Bank’ın riski arttı hisseler çakıldı

ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından UBS'in Credit Suisse'i acil kurtarması, yatırımcılar arasında bankacılık krizinin bulaşıcı olma endişesini tetikledi. Endişenin artışı ile birlikte Deutsche Bank hisseleri, kredi risk primindeki (CDS) sert artışla birlikte yüzde 14 düştü. Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası olan Deutsche Bank hisseleri, üç gündür geriliyor. Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükseldi. Konu hakkında bir açıklama yapan Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da Deutsche Bank'ın çok kârlı bir banka olduğunu dile getirdi ve gelecek için herhangi bir şüpheye gerek duyulmadığının altını çizerek, "Deutsche Bank, iş modelini tamamen yeniden organize etti ve çok karlı bir banka" dedi.Avrupa'da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi Mart 15'ten beri yaklaşık yüzde 10 düştü. Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu. AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu. Avrupa'da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.Düzenleyici kurumlar ve hükümetler son haftalarda krizin bulaşma riskini kontrol altına almak için önlemler açıklıyor ancak Moody's geçtiğimiz gün bir değerlendirmesinde kurumların 'geniş çapta başarılı olmaları' gerektiğini açıkladı.