Dev batarya yatırımının inşaatı başlıyor

Togg'un seri üretime geçmesiyle birlikte Togg Teknoloji Kampüsü'nün içinde yer alan Siro Batarya Teknoloji Merkezi'ndeki batarya modül ve paketlerinin seri üretimi de hız kazandı. Togg Teknoloji Merkezi'ndeki tesisinde ocakta başladığı seri üretimle önemli bir kilometre taşını geride bırakan Siro, 24 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle, 2024 sonunda tamamlandığında 20 Gigawatt/saatlik kapasiteye sahip olacak Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün inşaatına başlayacak. Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün devreye girmesiyle Siro, 2026 itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.Togg ve Farasis Energy'nin yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde Ağustos 2022'de üretmeye başladığı batarya prototiplerinin testlerini ve bataryaya özel homologasyonunu başarıyla tamamlamış, ardından ocakta devreye aldığı hatta, Togg'un seri üretime geçmesiyle birlikte martta batarya modül ve paketlerinin seri üretimine de geçmişti.