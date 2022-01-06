Dev enerji şirketine 2 milyar dolarlık haciz şoku

Türkiye elektrik piyasasında 2011 yılında kurularak hizmet vermeye başlayan BİSEN elektrik isimli şirkete büyük şok. Türkiye'nin ilk 100 sanayi kuruluşu arasında yerini alan Bis Enerji özel bir bankadan 2 milyar dolarlık kredi aldı. İddiaya göre, yıllardır Türkiye'nin en önemli konumunda yer alan şirket 2018 yılında borçlarını ödeyemez oldu. Zarar etmeye başlayan şirketin ve Metrocity alışveriş merkezinin sahibi olan Ağım ailesi borçları nedeniyle icralık oldu.

MİLYARLIK ENERJİ SANTRALİNE HACİZ

Banka alacağını tahsil etmek için önce enerji şirketine icra takibi başlattı. Bursa Organize Sanayi Bölgesinde (BOSB) 65 dönüm üzerine kurulu 486 megavat gücündeki enerji santralinin bugünkü piyasa değerinin 640 milyon dolar olduğu ve üretim şirketinin var olan borcunu ödemek için kıymet takdirine gidildi. Borcu karşılamaya yetmeyen gayrimenkul nedeniyle, Muammer Ağım'ın sahibi olduğu Adalar, Aydın ve Beşiktaş'taki gayrimenkullerine de icra gönderildi.

5 YILDIZLI OTELDE İPOTEK ALTINA ALINDI

Banka yetkilileri enerji şirketinin sahibi olduğu taşınmazlara tedbir kararı verilmesini istedi. Tedbir kararında Adalar İcra Müdürlüğüne başvurarak Kargir (lüks taş ve tuğladan yapılmış) ev, İstanbul İcra Müdürlüğüne başvurarak Beşiktaş'ta birden fazla gayrimenkul ve Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otele tedbir konulmasını talep etti. Yapılan talep sonrası Bursa'daki enerji santraline yapılan 650 milyon dolarlık kıymet takdirinin az olduğu ileri sürüldü.

TAKİBİN İPTALİ İÇİN BAŞVURU YAPTILAR

2020 yılında gönderilen icralar, yine iddiaya göre yapılan tebliğler ardından satışa çıkarıldı. Ağım'ın sahibi olduğu şirketler, satış kararı sonrası talebin durdurulması için İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine başvurdu. Takibin iptalini talep eden şirket, Bursa'daki enerji santrali üzerindeki 1 milyar 909 milyon 627 bin 624 dolar, borç için yapılan satışların haksız ve yersiz olduğu ileri sürüldü. Alacaklı olan özel banka ise haczin ve takip talebinin kesinleştiğini, yapılan itirazın hukuksuz olduğunu ve 2015 yılındaki 2 milyar dolarlık borcunun günümüzde her geçen gün faiz yükü nedeniyle telafisinin mümkün olmayacak kadar büyüdüğünü ileri sürdü.

BİLİRKİŞİ RAPORU LEHİNE ÇIKTI

İcra mahkemesi, Bis Enerjinin ipoteğe konu icra takibi nedeniyle sahibi olduğu gayrimenkullere konulan tedbir kararının bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. Bilirkişi açıkladığı raporunda, Muammer Ağım'ın kızı Seda Gengörü'nün sahibi olduğu kredi sözleşmesinde, özel bankanın 2 milyar dolarlık alacağının paraya çevrilmesi için şirket dışındaki gayrimenkullere tedbir konulmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

DAVANIN REDDİ TALEBİ

Faiziyle birlikte borcun 2 milyar doları geçtiği, bu nedenle icra takibinin satışa geçmesinde şirketin sahibi olduğu taşınmazların satılmasının geri dönülmez zararlar oluşturacağı belirtildi. Özel banka yetkilileri ise BİS Enerjinin mahkemeye başvurarak ipoteğin paraya çevrilmesi için açılan davanın reddedilmesini istedi.