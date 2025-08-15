Dev fuara 25 bin ziyaretçi bekliyoruz

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Mobilya Tasarım Fuarı'nın bu yıl 25-27 Eylül'de düzenleneceğini belirterek, "Fuara 100 katılımcı marka iştirak edecek, yerli ve yabancı 25 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Bu konuda biz de bakanlık olarak tanıtım çalışmalarını destekledik. Hep birlikte Türkiye'mizi daha yüksek seviyelere ulaştırmak için çalışıyoruz. Turquality kapsamında 11 firmanın 14 markasını destekliyoruz. Mobilya sektörümüz, 25 yıldaki 20 katlık ihracat ve sektörel başarısını kaliteli üretimine, rekabetçi fiyatlarına, tasarım zenginliğine ve markalaşmaya borçlu" dedi. Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'de mobilyanın, son çeyrek yüzyılda büyük başarı hikâyesi yazmış olan sektörlerin başında geldiğini belirtti.