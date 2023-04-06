Dev KOBİ göçü başladı

Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinin ardından, üretim haritasında da değişim hızlandı. Bölgeden göç edenler, işini göç ettiği yerlerde yeniden hayata geçirme arayışında. Hâlen deprem bölgesinde faaliyet gösteren binlerce KOBİ de firmasını başka yere taşımak istiyor. Hatta çok sayıda KOBİ ve esnaf başka şehirlerde iş kurmaya başladı bile. Araştırmalara göre bölgedeki işletmelerin büyük bir kısmı göç etmek istiyor. İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) araştırmasına göre bölgedeki KOBİ'lerin yüzde 44'ünün faaliyetleri durdu. Yüzde 45'inin üretim tesisleri ve makineleri ciddi hasar gördü. Sadece yüzde 11'inin deprem sigortası bulunan bölgedeki iş sahiplerinin yüzde 20'si ise bulundukları illeri terk etmiş durumda. Göç edenlerin birinci olarak geldikleri il ise yüzde 27 ile İstanbul. Bu şehri Mersin ve Gaziantep takip ediyor. Adana ve Gaziantep aynı zamanda birçok kuruluşun yardım çalışmalarında üs haline gelmiş durumda. Öte yandan KOBİ'lerin yüzde 18'i işine dönmeyi düşünmüyor. KOBİ'lerin taşınma sebepleri arasında ikinci sırada ise stokların yenilenmesi, hammadde temini ve tedarikçi piyasalarına yeniden erişim başlıkları geliyor. Bölgede işgücü temini de ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.olarak şehrini terk etme planı yapanların en yüksek olduğu şehir ise yüzde 40'la Hatay. Gaziantep'teki işletmelerin yüzde 18'i, Şanlıurfa'dakilerin ise yüzde 17'si bölgeyi terk etmek istiyor. Araştırma bulgularına bağlı olarak yapılan tahminlere göre, işletmesini deprem bölgesi dışına taşımak istediğini söyleyen işletmelerin en fazla göç etmeyi planladığı iller ise İstanbul, Mersin, Ankara ve Bursa olarak sıralanıyor.