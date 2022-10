Dev konut hamlesi dünya basınında

İngiliz gazetesi Financial Times, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ni sayfalarına taşıdı. İngiliz gazetesi Financial Times muhabiri Laura Pitel, gazete için yazdığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesine 7 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırmak için akın ettiğini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuyla ilgili Financial Times gazetesine verdiği röportajda bu projenin seçimle ilgili yapılmadığını, aksine her zaman vatandaşların ihtiyaçlarına kulak verdiklerini ifade etti.Muhabir Pitel, haberde yaptığı yorumda, AK Parti'nin hanelere yönelik çalışmalarını artırarak 'kendisine bağlılığı güçlendirmeyi amaçladığını, bu adımların muhalefet partileri için zorluklar oluşturabileceğini ifade etti.