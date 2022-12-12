Dev tesis 16 Aralık’ta açılacak

Kapasitesigenişletilerek Türkiye'nin en büyük doğalgaz deposu olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tesisin, 3.2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesini artırmak için çalışmaların başlatıldığı hatırlatıldı.Açıklamada "18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4.6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis, bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda. Günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilir. Bu dev tesis ihtiyacı duyduğu elektriği de yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4.2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinin ürettiği elektrik tesisin ihtiyacının tamamını karşılıyor" denildi.Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde de genişleme çalışmaları devam ediyor. Halihazırda 1.2 milyar metreküp olan Tuz Gölü'nde deponun kapasitesi 5.4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu tesis de hizmete girdiğinde gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak.