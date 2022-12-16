Dev yatırımlarla Türkiye öne geçti

"Sağlık Turizmi Hizmetlerine Yönelik Yeni Teşvikler ve Sağlık Hizmeti İhracatı Vizyonumuz" başlığında gerçekleştirilen zirvenin ikinci panelinde Türkiye'nin bu alandaki yüksek potansiyeli masaya yatırıldı. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in yönettiği panel Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcısı Alperen Kaçar, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı- HİB Denetim Kurulu Üyesi Dr. Tunç Bozbura, HİB Sağlık Hizmetleri Komitesi Üyesi İdris Sarıaydın, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkanı Özgür Öztan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konuşmasında sağlık hizmeti ihracatının bakınlık için çok önemli olduğuna dikkat çeken Alperen Kaçar, "Mal veya hizmet ihracatını eşit oranda destekliyoruz" dedi. Hizmet sektörü ihracatını ilk defa sınıflandırıp tanımladıklarını ve kredi desteklerinden eşit ölçüde yararlanmasını sağladıklarını söyleyen Kaçar, şunları anlttı: "Sağlık hizmeti ihracatında bakanlığın bakış açısı çok geniş. 100 milyar dolardan bahsediliyor bu sadece medikal turizmin pastası. Bunun esenlik kısmı var. Burada termal öne çıkıyor. Ülkemiz termal açısından oldukça önemli bir destinasyon. Sağlık hizmeti ihracatının önemli bir ayağı da yaşlı ve engelli bakımı. Deniz kum güneş turizmi 700-800 dolar bırakıyor medikalde 6-7 bin dolara çıkıyor." Kaçar, genel müdürlükleri bünyesinde sağlık ihracatı yönelik bir şube kurulması da söz konusu olduğu bilgisini verdi.Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı-HİB Denetim Kurulu Üyesi Dr. Tunç Bozbura da sağlık hizmeti ihracatın güvenin önemine vurgu yaptı. "Eğer bunu sağlayabilirsek katma değerimiz çok daha büyüyecektir" diyen Tunç Bozbura, şunları kaydetti: "Bu güven de aslında müşterinin hastanın havalimanında uçağa binmesiyle başlıyor. Güveni oluşturmak için ana noktaları iyi belirlememiz lazım. Ana konu hastane. Hizmet sunduğunuz yeri bir üniversiteyle bütünleştirirseniz gelen ziyaretçinin güven duygusu farklılaşmaya başlıyor. Arkasında bir üniversite olması algıyı geliştiriyor. Herkese görev düşüyor. 2023 yılında bu sektörden çok daha büyük katma değerler bekliyoruz."TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclisi Başkanı Özgür Öztan da sektörün büyük bir ivmeye sahip olduğunu kaydederek denetlemeye eğitime organize olmaya ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Sağlık hizmetinde doktor ve teknoloji sıkıntısı olmadığını, yan öğelerde çok iyi eğitimler verilmesi gerektiğini dile getiren Özgür Öztan, "Nitelikli çalışana çok ihtiyaç duyan bir sektör haline geldik. Özellikle KOBİ'ler için bu çok zor. Burada bir yardıma ihtiyacımız vardı ve Ticaret Bakanlığı teşviklerle bize gizli bir yatırımcı ortak gibi hiçbir kâr beklentisi olmaksızın desteğe başladı. Bununla beraber her noktada faaliyet gösterme şansına sahip olduk. Büyüdüğümüzü gören bu işte bize rakip olmak isteyen birçok ülke var. Bu ülkeler negatif kampanyalar oluşturmaya başladılar. Buna karşı Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı pozitif yönlerimizi öne çıkaran karşı kampanyalar yürütüyor. Saç ekimi ve tüm branşlarda denetlenebilir kaliteli kurum ve kuruluşların olması lazım illegal oluşumlardan arınmamız lazım. Bir hata bize yüzlerce binlerce başvurunun gelmesinin önünde engel olarak ortaya çıkıyor. Bunu halledersek önlenemez bir yükseliş var" diye konuştu.HİB Sağlık Hizmetleri Komitesi Üyesi İdris Sarıaydın ise 2012 yılından önce yabancı hasta tedavisinin bir ihracat olduğunun farkında olmadıklarını ancak artık tüm desteklerden yararlanan bir konuma geldiklerini vurguladı. "Bu da arkadan bir rüzgarın itmesi gibi kamu ve devletin arkanızda olduğunu bilerek kendinize güvenerek uluslararası piyasaya çıkmanızı sağladı" diyen Sarıaydın, şunları anlattı: "Çok büyük yetkinliklerimiz olduğunu gördük. Hekim kalitesi ilk başta geliyor. Sonra gelişmiş teknolojiyi takip ettiğimizi fark ettik. Türkiye'de 'bu kadar MR, tomografi cihazı gerekiyor mu' eleştirileri vardı Avrupa'daki bekleme sürelerini görünce iyi ki bu yatırımları yapmışız diyoruz. Tanıya ulaşma süresi en kısa ülkelerin başında geliyoruz. Bunun yanı sıra Türk insanının misafirperliğiyle gelen servis kalitesinin çeşitliliği ve derinliği yararlı oldu. Sağlık hizmeti ihracatı kavramının, 1 hasta başı elde edilen gelirin 4 bin dolara yakın olduğu sektörün içinde bulduk kendimizi. Daha geliştirmemiz gerekiyor bu noktada Ticaret Bakanlığı'nın destek ve teşvikleri sektörde yerini buluyor. Belki de en verimli teşvikler diyebileceğim konu." Sektör olarak nitelikli istihdam ürettiklerini de dile getiren Sarıaydın, sağlık hizmeti ihracatının gelişmesinin bir istihdam fabrikası gibi çalışmasını sağlayacağını belirtti. Sarıaydın, güven sorununu aşmak için ülkenin dünyadaki algısını yukarıya çekmek gerektiğini ve bunun için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.