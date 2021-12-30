Devler sipariş yağdırdı 250 milyonluk yatırıma başlıyor

Pandemiyle birlikte mobilya sektörüne yönelik yaşanan talep patlaması bu yıl da hız kesmeden sürdü. Yurtiçinin yanı sıra yurtdışından büyük bir talep artışıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük
, "Batılı büyük alıcılar rotasını Türkiye
'ye çevirdi. Eskiden bizden fiyat isteyip daha sonra iletişimi kesen gruplar, şimdi Türkiye'ye gelip tesislerimizi inceliyor. Her hafta neredeyse yurtdışında 2-3 ziyaretçi ağırlıyoruz. Birçoğu ile normal sipariş safhasına geçtik" dedi. Bu yılı 3.5 milyar TL ciro ile kapatmaya hazırlandıklarını söyleyen Yörük, artan talebi karşılamak için Kayseri
'de 250 milyon TL'lik yeni fabrika yatırımına başlamak için gün saydıklarının müjdesini verdi.
POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK
Türkiye'nin jeopolitik konumunun yanı sıra üretim gücünün yüksekliği sayesinde yabancı alım gruplarının ilgi odağı olduğunu söyleyen Yörük, "Avrupa
ve Amerika
'dan ciddi talep artışı söz konusu. Bu yıl Türkiye'nin mobilya ihracatında da yüzde 30'luk artış oldu. Çin
'in o pazarlara yaptığı ihracatın yüzde 5'ini bile alsak şu anki rakamı ikiye katlarız. Potansiyel çok yüksek. Gideceğimiz çok yol var" değerlendirmesini yaptı. Son iki yılda Amerika ve Avrupa'da firmalarla çalışmaya başladıklarını söyleyen Yörük, şunları kaydetti: "Bunlar büyük alım yapan grupları olduğu için satışlarımız da çok yüksek rakamlara çıkabilir. Türkiye'de birçok firma büyük gruplarla iş görüşmeleri yapıyor."
KAPASİTE YÜZDE 25 ARTACAK
Sektörün açık ara en büyüğü olduklarını söyleyen Mehmet Ali Yörük, artan talebi karşılamak için 250 milyon TL yatırımla yeni bir fabrika kuracaklarını anlattı. Yeni yatırımla kapasitelerinin yüzde 25 artacağı bilgisini veren Genel Müdür Yörük, "Pandemiyle başlayan alışveriş furyası hız kesmeden devam ediyor. Bu talebi karşılamak için yeni bir tesis yatırımı yapacağız" diye konuştu. Kayseri'de bulunan 100 bin metrekare arazilerinin içine 60 bin metrekare alanda ilave bir tesis kuracaklarını anlatan Yörük, şunları kaydetti: "2022'de yatırıma başlayıp yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. En geç 2023'te faaliyete girmiş olacak. İhracata özel ürün gruplarını bu tesiste üretmeyi planlıyoruz. Yatırım, üretim kapasitemizi de yüzde 25 artıracak. Şu anda 3.000 çalışanımız var, yeni yatırımla ilave minimum 200-250 civarında istihdam artışı bekliyoruz."
40 ÜLKEDE MAĞAZASI VAR
YURTİÇİNDE 660 adet mağazası bulunan İstikbal, yüzde 9'luk payla pazarda lider konumda. Büyümede rotasını yurtdışına çeviren şirketin, halen 40 ülkede 169 mağazası var. Sektörün ihracata dayalı büyüdüğünü söyleyen Mehmet Ali Yörük, "Bu yıl 60 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Satışlarımızın içinde ihracatın payı yüzde 20 civarında. Bunu kademli olarak artıracağız. Üretimimizin yüzde 50'sini ihraç etme hedefimiz var" diye konuştu
E-TİCARET'TE HİBRİT MODEL
"E-TİCARET konusunda önümüzdeki yıl ciddi bir atılım göreceksiniz" diyen Mehmet Ali Yörük, şunları kaydetti: "1.5 yıldır çalışıyoruz bu konu üzerinde. Hibrit bir model geliştireceğiz. Güçlü bayi ağımızın da içinde olduğu bir model olacak. Onlara da kazandıracak bir yol geliştirmek istediğimiz için süreç biraz uzadı. Uluslararası e-ticaret siteleriyle görüşmelerimiz sürüyor."