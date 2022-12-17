Devlerin ithal ettiği parçaları KOBİ’ler üretecek

KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" çerçevesinde, büyük üreticilerin tedarik zincirlerini daha fazla yerlileştirmek için çalışma yürüttüklerini bildirdi. KOSGEB ile ASELSAN Konya arasında, tedarikçi geliştirme faaliyetleri kapsamında işbirliği protokolünün imza töreni için Konya'da bulunan Kurt, Tedarikçi Geliştirme Programı'nın, ilerleyen yıllarda KOSGEB'in çok güçlü bir kanadını oluşturacağını söyledi. Kurt, şu değerlendirmeyi yaptı: "Büyük firmalarımızın tedarik zincirine daha fazla KOBİ'nin katılmasını ve parçaların yerli üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 250'nin üzerinde KOBİ'miz büyük işletmelerin tedarikçisi haline getirildi. Büyük firmalarımızın tedarik zincirine daha fazla KOBİ'nin katılmasını ve parçaların yerli üretilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda TOFAŞ'la, ASELSAN'la çalışmalar yürütüyoruz. Bunun için, Ar-Ge ve Ür-Ge ile makine ekipmanı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz."