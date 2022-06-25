Devlet 50 milyar liralık geliri kaybediyor

Türkiye'yeyurtdışından kaçak yollardan sokulan sigara ile yurtiçinde kayıtdışı olarak piyasaya sürülen tütüne yönelik denetimler sürerken, yasa dışı tütün ticaretinden kaynaklanan vergi kaybı 50 milyar TL'ye ulaştı. Terörün hâlâ en önemli finans kaynaklarından olan yasa dışı sigara ve tütün kullanımı yüzde 20'lere ulaşırken, 2021 yılı içerisinde yaklaşık 30 milyar adete tekabül eden sigara dalının yasa dışı olarak tüketildiği, bu yıl sonunda ise yaklaşık 50 milyar adetin tüketilmiş olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda İstanbul'da 3.000, Ankara'da 800 ve İzmir'de ise 500 yasa dışı satış noktası tespit edildi.Türkiye'de bugün yasa dışı tütün ticareti sorunu ciddi boyutlara ulaşırken, geçmişte de kaçak sigara pazarı yüzde 21 seviyesine tırmanmıştı. Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde artan sınır kontrolleri ve yakalamalar sonucu 2019-2020 yıllarında yüzde 2 seviyelerine kadar gerileyen bu oran yine artış göstermeye başladı. Bu yükselişin ise ana kaynağı yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün olarak göze çarpıyor.Mevcutta yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün ve doldurulmuş makaronun oranı genel sigara kullanımı içerisinde yaklaşık yüzde 27'ye ulaşırken, sahte ve kaçak sigaraların payı ise yüzde 3 seviyelerinde bulunuyor.İllegal olarak ticarete sokulan sarmalık tütün, nihai tüketiciye iki formatta ulaşıyor. Açık olarak kilo ile satılan ve tüketicinin alıp kendisinin sardığı yöntem ile birlikte makaron yani sigara tüplerine doldurularak poşetler ya da paketler içinde sigara gibi satılan tütünler pazarda hakimiyetini koruyor.Özellikle yasa dışı sarmalık tütünün her geçen gün daha çok tüketiciye ulaşmasındaki en büyük sebebin, dolu makaronlar halinde sigara formatına büründürülen merdiven altı üretimler olduğu göze çarpıyor. Bu üretim biçiminin evlerde, bodrum katlarında ya da depo gibi büyük alanlarda da gerçekleştirildiği gözlemleniyor. Yasa dışı üretimin fabrika teçhizatları kullanarak saatte binlerce adet sigara üreten tesislere evirildiği görülüyor.Yasa dışı, izinsiz ve kontrolsüz yapılan tütün mamulü satışları ve giderek büyüyen bu yasadışı zincir 150 bin dürüst bakkal esnafının da gelirlerini olumsuz etkiliyor. Tütün mamullerinin sosyal medya ve internet üzerinden satışının yasak olmasına rağmen her geçen gün ticaretin bu platformlar kullanılarak da büyüdüğü görülüyor. İnternet arama motoru üzerinden "Sigara sarma makinesi, sigara sarma işi, açık tütün satışı" gibi söz öbekleriyle arama yapıldığında binlerce güncel sayfa bulunuyor.