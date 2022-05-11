Devlet baba çocuklarına iş vermeye devam ediyor

DEVLET korumasında yetişen gençler, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek. 17 Mayıs'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakım ve korumasında yetişen 1.121 gencin ataması yapılacak. Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı. Tercih işlemlerini 27 Nisan'da tamamlayan hak sahibi bin 121 gencin ataması tercihleri doğrultusunda ilgili kadrolara yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yılda üç kez atama yapıyor. Bakanlık, bakım ve koruma altında yetişen gençlere atanmalarından sonra da destek hizmetlerini sürdürüyor. İstihdam edilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü konusunda destek sağlanıyor.