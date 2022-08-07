Devlet bursu ile okudu devlet desteği ile şirketini kurdu

EĞLENCEYİ DEĞİL SAVUNMA SANAYİYİ TERCİH ETTİK

İşe başladığımız zaman eğlence sektörüne odaklanın diye çok zorlamışlardı. Eğlence sektöründe çok hızlı ilerleyebileceğimizin ve çok para kazanacağımızın bilincindeydik. Ama biz simülatörümüzü gerçek anlamda ülkemizde ordumuza nasıl faydasını sağlayabileceğini ve bu faydanın çok yüksek olabileceğinin farkındaydık. Bu bilinçle olduğumuz için önce hedeflediğimiz noktaya simülatörü projemizi ulaştırmak istedik. Şirket olarak yurt dışında şu an savunma sanayisi alanında çok güzel şeyler katmaya başladık. Daha da yeni bir teknoloji olduğu için elbette askeriyede bir temkinli yaklaşım vardı. O zamanlarda da bizim genç olmamız da buna etkisi vardı. Şu an çok güzel bir ilerleme kaydettik.

KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUM

Şirketimizde 4 kişiyiz. Daha çok gruplaşa çalışıyoruz. Projeler dahil olduğunda çalışmamıza kişiler dahil ediyoruz. Birçok arkadaşımız var farklı şehitlerde yaşayan. Bu arkadaşlarımıza proje dağıtımı yapıyoruz. Bu da işi çok hızlandırıyor ve bir çok arkadaşımıza da iş olanağı sağlıyor. Şirketimiz çalışanları kadın ağırlıklı. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Bu işe başladığımda kadın olarak çok yalnızdım.



SİMÜLATÖRE YAZILIM GELİŞTİREN İLK ŞİRKETİZ

Gerçek anlamda simülatörü Türkiye'de savunma sanayisinde askeriyemizin çok aktif şekilde kullanıyor olmasını görmek istiyorum en büyük hayalim bu. Şu an HÜRJET ve HÜRKUŞ için simülasyon ve simülatör olabilir mantığı ile bakılıyor bu bize çok büyük gurur veriyor. Yurt dışında dünyada tanına büyük firma olmak istiyoruz. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğe yazılım geliştiren ilk şirketiz.

DEVLET DESTEĞİ OLMASA BAŞARILARIM OLMAZDI

Devlet desteklerini çok yararlı buluyorum. Devletimin desteği olmasa bu başarılarım olmazdı. Teknokent ve Teknopark ları öğrenciler adına büyük bir kapı olarak görüyorum. Sanayinin üniversiteye daha güvenip öğrencilerin kullandığı ve geliştirdiği teknolojilere güvensinler. Sanayi üniversite işbirliği artırılsın. Türkiye'de üniversitenin sanayinin arkasından geldiği gözüyle bakılıyor normalde biz okurken de üniversitemizde çok farklı projeler geliştiriliyordu. Bu projeler duyulmadığı İçin o proje sadece üniversite içinde kalıyordu.