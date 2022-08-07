Devlet bursu ile okudu devlet desteği ile şirketini kurdu

Üniversite eğitimini verimli geçiren Ayşe Ertaş, yaptığı stajlar ve araştırmaları sonucu başta okulun TEKNOKENT'inden, TEKNOPARK'lardan ve Türkiye'nin gururu TEKNOFEST'lerden yararlanarak KOSGEB desteği ile şirketini kurdu ve ürünlerini dünya pazarına sundu.
Ertaş, Katar Savunma Kuvvetleri için 26 simülasyon teslim etti, Azerbaycan İletişim Bakanlığına simülatör ihracında bulundu. Türkiye'de de HAVELSAN ile iş ortağı olan Ertaş'ın hayali, simülatörü Türkiye'de savunma sanayisinde askerin çok aktif şekilde kullanmasını görmek. Başarı hikâyesini SABAH ile paylaşan Ertaş şunları söyledi:
KODLAMA NEDİR BİLMEZDİM
Bilgisayar mühendisliği kazandığım ilk yıl sadece bilgisayarı açıp video izliyordum, kodlama nedir bilmezdim. İlk dersimde üniversiteyi bitiremem demiştim daha sonra ya bu işi düzgün yapacağım ya da yapacağım diyerek kendimi motive ettim. Yazılımcıların yanında staj yaptım. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerine çalışmaya başlamıştım. arttırılmış sanal gerçekliği 360 derece dönebilen bir simülatör üzerinde uygulayabilir miyiz diye düşündük, projeyi geliştirmeye başladık. İşime tutundum hayallerim vardı ve onu gerçekleştirmek istedim şirketimi üniversite son sınıfta ortağım Nobatgeldi Geldimammedov ile 23 yaşımda şirketimi kurdum. Şirketimizi kurduktan sonra KOSGEB'ten 150 bin liralık girişimcilik desteğini aldık. KOSGEB AR-GE proje başvurusunda bulunduk ve onu da kazandık yüzde 75 destekle 200 bin lira aldık.
TEKNOFEST İLE İHRACAT KAPILARINI ARALADIK
2019'da TEKNOFEST'e katıldık. Uluslararası en iyi buluş ödülünü kazandık. Teknofest ile ihracat kapılarını araladık. Teknoloji ve sanayi bakanımız sayın Mustafa Varank ziyaretimize geldi ve bizi HAVELSAN'a yönlendirdi. Bizi katar projesine dahil ettiler. HAVELSAN'ın Katar'da kurulan bir simülasyon merkezi vardı. Katar savunma kuvvetleri için 26 tane simülasyon teslim ettik. 2021'de yine TEKNOFEST'e katıldık. 3 simülatör götürdük. Azerbaycan hava kuvvetleri ile görüşme şansı yakaladık ve ihracat yaptık. Şu anda Meksika için simülatör hazırlıyoruz oranın uçuş okulundan sipariş aldık. Burada TAI ile görüşmelerimiz var aynı zamanda HAVELSAN'ın iş ortağı olduk.
BURSLAR OLMASA OKUYAMAZDIM
Herkes bize 'bir yerde dayınız yoksa gelemezsiniz yapamazsınız' dediler. Kesinlikle niyetimi bozmadım. Cumhurbaşkanımızın da kurduğu bir sistem olduğunu inanıyorum. Bu sistemde de normalde ben üniversiteye gireceğim zaman üniversite harçları kalktı ve ben üniversiteye girebildim annemin bir BAĞ-KUR maaşı ile 3 çocuk okuttu. Harçlar kalkmasa üniversiteye zor girebilirdim. Bursların yükseltilmesi gerçekten büyük bir rahatlıktı.
EĞLENCEYİ DEĞİL SAVUNMA SANAYİYİ TERCİH ETTİK
İşe başladığımız zaman eğlence sektörüne odaklanın diye çok zorlamışlardı. Eğlence sektöründe çok hızlı ilerleyebileceğimizin ve çok para kazanacağımızın bilincindeydik. Ama biz simülatörümüzü gerçek anlamda ülkemizde ordumuza nasıl faydasını sağlayabileceğini ve bu faydanın çok yüksek olabileceğinin farkındaydık. Bu bilinçle olduğumuz için önce hedeflediğimiz noktaya simülatörü projemizi ulaştırmak istedik. Şirket olarak yurt dışında şu an savunma sanayisi alanında çok güzel şeyler katmaya başladık. Daha da yeni bir teknoloji olduğu için elbette askeriyede bir temkinli yaklaşım vardı. O zamanlarda da bizim genç olmamız da buna etkisi vardı. Şu an çok güzel bir ilerleme kaydettik.
KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUM
Şirketimizde 4 kişiyiz. Daha çok gruplaşa çalışıyoruz. Projeler dahil olduğunda çalışmamıza kişiler dahil ediyoruz. Birçok arkadaşımız var farklı şehitlerde yaşayan. Bu arkadaşlarımıza proje dağıtımı yapıyoruz. Bu da işi çok hızlandırıyor ve bir çok arkadaşımıza da iş olanağı sağlıyor. Şirketimiz çalışanları kadın ağırlıklı. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Bu işe başladığımda kadın olarak çok yalnızdım.
SİMÜLATÖRE YAZILIM GELİŞTİREN İLK ŞİRKETİZ
Gerçek anlamda simülatörü Türkiye'de savunma sanayisinde askeriyemizin çok aktif şekilde kullanıyor olmasını görmek istiyorum en büyük hayalim bu. Şu an HÜRJET ve HÜRKUŞ için simülasyon ve simülatör olabilir mantığı ile bakılıyor bu bize çok büyük gurur veriyor. Yurt dışında dünyada tanına büyük firma olmak istiyoruz. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğe yazılım geliştiren ilk şirketiz.
DEVLET DESTEĞİ OLMASA BAŞARILARIM OLMAZDI
Devlet desteklerini çok yararlı buluyorum. Devletimin desteği olmasa bu başarılarım olmazdı. Teknokent ve Teknopark ları öğrenciler adına büyük bir kapı olarak görüyorum. Sanayinin üniversiteye daha güvenip öğrencilerin kullandığı ve geliştirdiği teknolojilere güvensinler. Sanayi üniversite işbirliği artırılsın. Türkiye'de üniversitenin sanayinin arkasından geldiği gözüyle bakılıyor normalde biz okurken de üniversitemizde çok farklı projeler geliştiriliyordu. Bu projeler duyulmadığı İçin o proje sadece üniversite içinde kalıyordu.