Devlet depremzedenin yanında

Bir yandan deprem konutlarını, sosyal donatıları ve yaşam alanlarını yeniden ayağa kaldıran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, köy evlerini de unutmuyor. Betonarme ve çelik karkastan yapılan köy evleri 100 ile 125 metrekare aralığında, 3+1 olarak inşa ediliyor. Depremin ardından 11 ilde bugüne kadar 4 bin 120 köy evi hak sahiplerine teslim edildi. 105 ilçede 48 bin 274 köy evinin inşası için çalışmalar devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden Hatay'da inşa edilen ve vatandaşların yerleşmeye başladığı köy evlerinin görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Devletimiz de hükümetimiz de çok güçlü. Hatay'ımıza bağlı köylerde, depremden etkilenen vatandaşlarımıza; tek katlı, yöresel mimariye uyumlu, depreme dayanıklı, mode rn konutlar teslim ediyoruz" dedi. Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ise köy evi inşaatlarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Yıl sonuna kadar hedefimiz 30 bin kadar köy konutunu teslim etmek" açıklamasında bulundu. ANKARA