Devlet desteği aldı! İş sahibi oldu...





Hibe projesi sayesinde faaliyete geçirdiği kaportacı dükkanı ile ilgili olarak konuşan Şimşek, "Hayatımda yeni bir sayfa açmama yardımcı olduğu için devletimize ve yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Benim gibi engelli durumunda olan herkese böyle hibe projesinden faydalanmalarını, hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum" dedi.