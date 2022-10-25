Devlet destek verdi Türk çiftçisi üretimi bırakmadı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Gaziantep programı kapmasında Büyükşehir Belediyesi Tarım Okulu'nu ziyaret ederek kadın çiftçilerin üretim yaptığı sera alanında eşi Hanife Kirişci'yle beraber domates ve patlıcan hasadı yaptı. Okulda davetlilere hitaben konuşan Bakan Kirişci, salgın sürecinde bir anda üretim zincirinin bozulduğunu söyledi.

Salgın döneminde Türk çiftçisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay ve destekleriyle üretime devam ettiğini vurgulayan Kirişci, "Avrupa'da çiftçiler 'canımız kıymetli' deyip dışarı çıkmadılar. Üretmedikleri için de üretim zincirinde aksama oldu. Türkiye hamdolsun böyle bir süreci ne üretimine yaşattı ne de aziz milletimize yaşattı. Çok şükür biz bu sektörün vazgeçilmezliğini bilirken şimdi tüm dünya öğrendi. Tarım her şeyin başı. Cebimizdeki teknolojinin bize bir faydası yok. Paranız var ürün alamıyorsunuz. Gıda milliyetçiliği denen bir kavram çıktı. Çinliler kapıları kapattılar, Hintliler kapıları kapattılar, Ruslar kapıları kapattılar. Birçok ülke kapıları kapatarak kendi arz güvenliğini sağlama adına güvenli tuttular" dedi.

2053 yılında Türkiye nüfusunun 105 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü belirten Kirişci, "Böyle bir nüfusu doyurmak için biz de çok dikkatli çalışmak zorundayız. Tabi Gaziantep önemli bir sanayi kenti. Artık şunu hepimizin öğrenmesi lazım. Nasıl ülkelerin kendi kendine yeterlilikleri önemliyse illerin de kendi kendine yeterliliği gündeme gelecek. Yarın bir gün insanlar 'benim ürettiğimi hiçbir yere gönderme benim ürettiğim burada kalsın.' diyecekler. 'Bu benim tüketimime yetiyor' derse biz Gaziantepliler olarak biz ne üretecektik demeyelim. Üreten insan her zaman kıymetlidir. Biz alın teri diyoruz. Ama bir de akıl teri var. Bu işi daha öteye nasıl götürebiliriz, daha kalitelisini nasıl yapabiliriz? diye bir de akıl teri dökmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.