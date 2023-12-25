Devlet korumasından yararlanmış 851 genç kamuya atandı

"TÜRKİYE ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYILDA TARİH YAZACAK"

Göktaş, kamuya atanacak devlet korumasındaki gençler için bugünün çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Mutlu, gururlu ve çok heyecanlı olduklarını dile getiren Göktaş, şöyle devam etti:

"İnsan hayatındaki önemli gelişim evrelerinden biri iş hayatına başlamaktır. Artık bir çalışan olarak üretecek, yaptığınız işlerin sonucunu görecek, karşılığını alacak ve hayattaki en önemli başarı hislerinden birisi olan kendini gerçekleştirmenin gururunu yaşayacaksınız. Bu yüzden bugün, sizler için hayatınızda hep hatırlayacağınız önemli bir gün olacak inşallah. Cumhurbaşkanımız sık sık vurgular, bizim toplumumuzun en büyük değeri ve gücü, nitelikli insan kaynağımızdır. Türkiye önümüzdeki yüzyılda tarih yazacak. Bu da sizin gibi gençlerin emekleriyle olacak. Bugün sizler birer çalışma arkadaşı olarak aslında gücümüze güç katacaksınız."

İş ve meslek danışmanlarıyla, gençleri iş hayatına hazırlayıp, eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle onlara yol gösterdiklerine işaret eden Göktaş, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR işbirliğinde 2020'de İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini başlattıklarını, bu kapsamda bugüne kadar 8 bin 40 çocuğa kariyer planlamasına ilişkin eğitimler verdiklerini anlattı.

Göktaş, bu yıl devlet korumasından faydalanan çocukların 319'unun üniversiteye yerleştiğini belirtti.

Korunma ve bakım hizmetlerinden faydalanan çocuklardan 5 bin 517'sinin en az bir spor branşıyla ilgilendiğini bildiren Göktaş, şu an 20 milli olmak üzere 1557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu olduğunu, 2 bin 670 çocuğun çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunurken, 582 çocuğun müzikal yeteneklerini çaldıkları enstrümanla icra ettiğini söyledi.