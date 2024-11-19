Devlet onayıyla TP Petrol’ün Zeren Group’un resmi izin süreci tamamlandı

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "İlgili pazarlar dikkatlice değerlendirildi, işlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azalması söz konusu değil" ifadelerine yer verildi. Bu karar, sürece dair ortaya atılan iddiaların yersiz olduğunu ve devletin resmi onayıyla devrin tamamlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

"İşlemin Tüm Etkileri İncelendi"

Açıklamada, otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışı, akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin detaylı şekilde değerlendirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirme sonucunda, etkin rekabetin korunacağı ve sektörde dengelerin bozulmayacağı vurgulandı.

Devlet Onayı İle İddialar Boşa Çıktı!

Rekabet Kurumu'nun kararı, sürecin şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütüldüğünü ortaya koyarak, gündeme getirilen tüm spekülasyonların geçersiz olduğunu gösterdi. Resmi onayın ardından TP Petrol'ün Zeren Group tarafından devralınması resmi izin süreci tamamlandı.