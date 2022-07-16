Devlet, şehit aileleri ve gazilerin yanında

Türkiye'deki tüm kamu kurum ve kuruluşları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanların yakınları ve gazilere, faizsiz konut kredisi desteği, istihdam, sağlık hizmetlerinde öncelik, eğitim yardımı ve ücretsiz seyahat hakkı gibi birçok hak ve destek sağlıyor.15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşunca şehit aileleri ve gazilere verilen destekler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülüyor. Bakanlık, şehit yakınları ve gazilerin taleplerini ilgili kurumlara ulaştırıyor.Bu kapsamda, 2016'dan itibaren şehitlerin hak sahiplerine ve yalnız malul gazilere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık ödeme yapılıyor.Şehit yakınlarından 2 kişi ile gazilerin kendileri, eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişiye istihdam hakkı sağlanıyor. Şehitlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı alması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anneye olmak üzere anne veya babasına faizsiz konut kredisi imkânı sunuluyor.Gazilere de bir konutla sınırlı olmak üzere faizsiz konut kredisi veriliyor. Öte yandan, şehitlerin dul ve yetim aylığı bağlanan yakınlarına ve gazilere ikamet ettikleri konutlarda yüzde 40 oranında elektrik, yüzde 50 oranında da su ücreti indirimi sağlanıyor.Şehitlerin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile gazilerin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocuklarına ücretsiz seyahat hakkı imkânı sağlanıyor. Bu hizmet, yurt içinde demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde de geçerli oluyor.15 Temmuz şehit ve gazi çocuklarına, ilköğretim sırasında her ay bin 250 lira, ortaöğretimleri sırasında bin 875 lira ve yükseköğretimleri sırasında 2 bin 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda SGK tarafından eğitim ve öğretim yardımı yapılıyor. Öte yandan çocuklar, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burslardan ve devlete ait yurtlardan öncelikle yararlandırılıyor.