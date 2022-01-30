Devlet sosyal yardım miktarlarını arttırdı! Evde bakım ödemeleri 2 bin 354 liraya çıktı





Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL'den bin 649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması bin 964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı" dedi.