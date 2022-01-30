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Giriş Tarihi: 30.1.2022 06:52 Son Güncelleme: 30.1.2022 07:07

Devlet sosyal yardım miktarlarını arttırdı! Evde bakım ödemeleri 2 bin 354 liraya çıktı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Devlet sosyal yardım miktarlarını arttırdı! Evde bakım ödemeleri 2 bin 354 liraya çıktı

Hükümet, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığını bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığını 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığını bin 298 TL'ye, evde bakım yardımını 2 bin 354 TL'ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesini de bin 649 TL'ye yükseltti. Binlerce yaşlı, engelli ve sosyal destek alanlara müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 828 TL'den bin84 TL'ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL'den 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL'den bin 298 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.



SİLİKOZİS AYLIĞI 2382'YE ÇIKTI

18 yaş altı engelli yakını olan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığının da 661 TL'den 865, TL'ye yükseldiğini kaydeden Bakan Yanık, ağır silikozis hastalarının aylığının bin 819 TL'den 2 bin382 TL'ye çıktığını açıkladı.



EVDE BAKIM YARDIMI 2 BİN 354 LİRA OLDU

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının bin 798 TL'den 2 bin 354 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.



SED ÖDEMELERİ DE ARTTI

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu kaydetti.



Bu kapsamda Bakan Yanık, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama bin 259 TL'den bin 649 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması bin 964 TL'den 2 bin 572 TL'ye çıkarıldı" dedi.



SOSYAL HAYATA ENTEGRE OLSUNLAR

Uygulanan sosyal hizmet modelleri ile düşük gelirli birey ve ailelerin ihtiyaçlar doğrultusunda desteklendiğini vurgulayan Bakan Yanık, dezavantajlı durumdaki bireylerin çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile desteklendiğini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:



"Sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artırıyoruz. Sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı bin 84 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığı ve engelli yakını aylığı 865 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 1.298 TL'ye, evde bakım yardımı 2 bin 354 TL'ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de bin 649 TL'ye yükseldi."



Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, "Düşük gelirli vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

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Devlet sosyal yardım miktarlarını arttırdı! Evde bakım ödemeleri 2 bin 354 liraya çıktı
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