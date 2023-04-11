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Giriş Tarihi: 11.4.2023 10:49

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1727 sürekli işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 1727 sürekli işçi alınacağını duyurdu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1727 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı Nisan ve Mayıs ayı içerisinde merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alacak.

Bu bilgiyi resmi sosyal medya hesabından paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1727 sürekli işçi alacak
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