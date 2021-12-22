Devlet tahvili, Hazine bonoları ve kira sertifikalarında 2022 sonuna kadar stopaj yok

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar tevkifat oranları yüzde 0 olarak uygulanacak.



Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar bugünden başlayarak 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli olacak.



Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek