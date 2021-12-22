Devlet tahvilinde stopaj sıfırlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 2022 yılı sonuna kadar alınan devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerde stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi. Böylelikle gerçek kişi yerli ve yabancı yatırımcılar için stopaj nihai vergileme olacağından 2022 sonuna kadar bu tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler vergisiz olacak. Uygulama Hazinenin ihraç ettiği kira sertifikalarını da kapsayacak. Öte yandan şirketlerin, kârlarını ortaklara dağıtma aşamasında yaptıkları ödemelerin stopaj oranı yüzde 15'ten 10'a indirildi.