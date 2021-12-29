Devletimizin tedbirleriyle gıdada sorun yaşanmaz

Reis Gıda
yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis
, dünyanın hemen her yerinde yaşanan kuraklık başta olmak üzere aşırı hava olayları ve Kovid-19 nedeniyle küresel gıda arzında daralma ve uluslararası ölçekte gıda tedarik zincirindeki aksaklıklar yaşandığını söyledi. Reis, "İhracat kısıtlamaları, lojistikte yaşanan sıkıntılar ve taşıma ücretlerinin artması, yüksek girdi maliyetleri, bazı ülkelerin gıda stoku yapma eğilimi küresel emtia fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Dünya tarım ürünlerinde ihracat payı yüksek olan 20 ülkenin ihracat kısıtlamaları ve fiyat yönetimi dünya piyasalarını olumsuz etkiledi. Küresel petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar kaçınılmaz olarak elektrik, mazot ve gübre fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Dünyada tarımsal üretim maliyetleri son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı" dedi. İthalatın artık eskisi gibi ucuz olmadığına dikkat çeken Mehmet Reis, "Dünya buğday fiyatlarındaki artış diğer ürünlerinde fiyatlarını yukarı doğru seyretmesine neden oluyor. Uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat hareketleri tüm ülkelerin iç piyasalarındaki gıda fiyatlarını da doğrudan etkiliyor" diye konuştu.
ARZ-TALEP DENGESİ
Reis, "Devletimiz tarafından alınan tedbirlerle temel gıda ürünlerinde gıda arzı konusunda arz talep dengesi sıkı takip edildiği takdirde bir sıkıntı olmaz" dedi.